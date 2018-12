Inbreker zit twee dagen vast in ventilatieschacht 14 december 2018

Een inbreker dacht een wel heel slimme manier te hebben gevonden om geruisloos een restaurant in de Amerikaanse staat Californië binnen te vallen, maar dat viel toch even tegen. De man kroop in een ventilatieschacht, maar zat er uiteindelijk twee dagen in vast. Een buurman had woensdag zwak hulpgeroep gehoord in het leegstaande Chinese restaurant in San Lorenzo en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer kon hem binnen het halfuur bevrijden. De man moest voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht worden. De politie heeft een onderzoek gestart wegens het betreden van verboden terrein en vandalisme. Nadat hij uit het ziekenhuis ontslagen was, werd de inbreker in voorlopige hechtenis geplaatst.

