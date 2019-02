Inbreker warmt spaghettisaus op en wast kleren in villa 15 februari 2019

De meeste inbrekers maken geld, elektronica of juwelen buit, maar een 20-jarige Marokkaan staat terecht voor de diefstal van... een potje ingevroren spaghettisaus. De man brak in een villa in Knokke in en had grote honger, waarop hij de saus opwarmde in een kookpot op het fornuis. Ondertussen waste hij z'n kleren in de wasmachine van de bewoners. "Hij had honger en was op zoek naar onderdak", zegt z'n advocate. "Van een rooftocht kun je allerminst spreken." De man pleegde nog een inbraak in een andere Knokse villa en moest zich ook verantwoorden voor twee diefstallen en een winkeldiefstal. In totaal riskeert hij 33 maanden cel. (SDVO)