Inbreker vraagt ex-lief bij z'n slachtoffers te zoeken naar verloren smartphone 09 maart 2019

"Hallo, meneer. Mijn vriend heeft zijn smartphone verloren toen hij hier vorige vrijdag aan het inbreken was. Heeft u hem toevallig gevonden?" Met die verbluffende boodschap heeft een jonge vrouw uit Oostende afgelopen woensdag aangebeld bij een man uit Brugge. "Ongelooflijk hoeveel lef ze had", getuigt Glenn Vanderhaegen (33), bij wie daadwerkelijk ingebroken werd. Alleen niet op vrijdag 1 maart, maar op maandag 18 februari. "Het ziet ernaar uit dat haar vriend haar verkeerde instructies gegeven heeft, maar op die manier toegeeft dat hij ook achter de inbraak bij ons zat." De vriend in kwestie is Guillaume C. (23), die in de cel zit nadat hij op 1 maart betrapt werd tijdens een inbraak en even later opgepakt kon worden. Blijkbaar is zijn ex-lief hem komen opzoeken in de gevangenis en heeft hij haar gevraagd om z'n verloren smartphone te gaan zoeken. Of ze het toestel uiteindelijk ook gevonden heeft, is onduidelijk. Maar opmerkelijk: de avond nadat ze bij Vanderhaegen aanbelde, op zoek naar de telefoon, bood ze via Facebook een iPhone te koop aan. (SDVO)

