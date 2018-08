Inbreker steelt spaarpotje voor weduwe en vier kinderen 20 augustus 2018

00u00 0

"Laffe dief gezocht." Zo klinkt de oproep van Byron Verheyden, uitbater van nachtcafé Riderz in Blankenberge. Zondagmorgen kreeg hij een inbreker over de vloer en die nam de kassa, een laptop en een spaarpotje met 500 euro mee. "Daarin zat de opbrengst van de steunactie voor de weduwe en vier kinderen van de overleden Brian Lippens (36). Een echte schande. Wie doet nu zoiets?", getuigt zaakvoerder Byron. Lippens overleed vier maanden geleden aan ziekte. De situatie greep tal van inwoners van Blankenberge aan, met enkele benefietacties tot gevolg. De inbreker liet in zijn vlucht nog de laptop en de kassa op straat achter, maar het spaarpotje hield hij wél. "Ik zal het gestolen bedrag uit eigen zak bijpassen, want dit is eigenlijk het geld van klanten en sympathisanten. Het werd bij mij gestolen, dus neem ik mijn verantwoordelijkheid", vertelt de uitbater. "Al hoop ik toch dat de dief nog spijt krijgt." (BBO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN