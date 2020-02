Exclusief voor abonnees Inbreker krijgt 12 maanden met uitstel 29 februari 2020

Een 34-jarige man uit Moeskroen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel voor twee woninginbraken in de buurt van de Dronckaert- en Murissonstraat in Rekkem. De man moet wel strenge voorwaarden naleven.