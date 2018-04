Inbreker in kostuum pikt €10.000 en drinkt nog een Fanta 11 april 2018

Een inbreker in kostuum heeft maandag in de vroege ochtend voor minstens 10.000 euro buitgemaakt in een steakrestaurant op het Eilandje in Antwerpen. Tijdens zijn plundertocht trakteerde de dader zich op een Fanta aan de bar. De man was netjes gekleed en nam tussen 5 en 6 uur rustig de tijd om zijn slag te slaan. Hij bleef een kwartiertje voor de deur van Le Steak '17 rondhangen en werd daar gefilmd door de bewakingscamera. Volgens de uitbater Julien Renders loopt de buit op tot 10.000 euro. "De dief nam twee dure laptops, de inhoud van de kassa en sterkedrank mee. Maar er zijn ook kleren, schoenen en juwelen weg. Ik ben nog steeds aan het uitzoeken wat er nog meer gestolen is." De dorstige inbreker is voorlopig spoorloos. (BJS)

