Exclusief voor abonnees Inbreker gevat door potje chocomousse 13 november 2019

00u00 0

Een potje chocomousse heeft een inbreker de das om gedaan na een inbraak in Kasterlee. De 27-jarige Rachid S. had al een flinke buit verzameld - zes horloges, twee gsm's, een laptop, een fiets en 200 euro cash - toen hij besloot ook in de ijskast te gaan snuffelen. Daar vond hij enkele potjes chocomousse die hij deels uitlikte. De halflege potjes gooide hij netjes in de vuilnisbak. Op één van die potjes werd zijn DNA teruggevonden, en door eerdere feiten zat S. al in de politiedatabank. Gisteren mocht hij het uitleggen voor de rechter. Die hechtte weinig geloof aan het verhaaltje dat iemand de potjes daar had achtergelaten om de schuld in zijn schoenen te schuiven, en gaf 18 maanden cel en 1.600 euro boete. (JVN)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu