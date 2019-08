Exclusief voor abonnees Inbreker aan de haal met 20 jaar Cowboy Henk 16 augustus 2019

00u00 0

Kunstenaar en pianostemmer Herr Seele (60) is druk bezig met z'n atelier in Oostende beter te beveiligen, nadat hij er eerder deze week een inbreker over de vloer gekregen heeft. "Ze stalen mijn computer en harde schijf. Een ramp, want op die schijf stonden alle stripverhalen van Cowboy Henk gearchiveerd in hoge resolutie, en ik heb geen back-up", zegt hij. "Twintig jaar Cowboy Henk is verloren gegaan." In de badkamer deed Herr Seele nog een onaangename ontdekking: de dader had daar een grote boodschap achtergelaten in z'n bad. "Alsof hij zijn handtekening wilde zetten, om te tonen dat hij hier geweest is." Herr Seele is ervan overtuigd dat de dief niets van kunst afweet. "Een schilderij van Léon Spilliaert liet hij gewoon hangen, gesigneerde boeken van Karel van de Woestijne nam hij evenmin mee." De lokale politie bevestigt de inbraak en laat weten dat er een onderzoek gestart is. "Wie ooit een zwarte externe harde schijf van Western Digital van het type WD Elements in handen krijgt met tekeningen van Cowboy Henk erop, gelieve mij te contacteren", aldus nog Herr Seele. (BBO)

