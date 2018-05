Inbraken 08 mei 2018

00u00 0

In de Kleine Wetterstraat werd zaterdagmiddag een inbraak via een keukenraam aan de achterkant van een woning vastgesteld. Ook op Kapellendries werd ingebroken via de tuin en de veranda achteraan een woning. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. En de politie betrapte twee daders toen ze witgoed stalen aan een handelszaak op Neerhonderd. Hun wagen werd opgemerkt via de automatische nummerplaatherkenning en beide verdachten werden opgepakt. (DVL)