Exclusief voor abonnees Inbraakpoging in Cardijnlaan 01 juni 2019

00u00 0

In de Jozef Cardijnlaan in Nieuwpoort hebben inbrekers een woning proberen te betreden.Dat mislukte echter. De bewoners waren afwezig van zondagavond tot en met woensdagmiddag. Bij terugkomst stelden ze schade aan de achterdeur vast. Het slot werd geforceerd, maar de deur was stevig genoeg op slot. De inbrekers moesten dus afdruipen. De politie is een onderzoek gestart. (BBO)