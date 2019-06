Exclusief voor abonnees Inbraak terwijl bewoners op reis zijn 04 juni 2019

00u00 0

Bewoners van twee appartementen in de Brigantijnenstraat in Oostende zijn het slachtoffer geworden van een inbraak. Volgens de politie stelden bewoners in de nacht van vrijdag op zaterdag vast dat er was ingebroken. Ze kwamen net terug van een reis naar het buitenland. Ook bij de buren bleek het slot geforceerd. De dieven doorzochten beide flats en gingen met een aanzienlijk aantal juwelen aan de haal. (BBO)