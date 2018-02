Inbraak in villa waar vrouw werd vermoord 26 februari 2018

00u00 0

In de villa in Meise waar afgelopen donderdag een vrouw werd vermoord door haar partner, is een nacht later ingebroken. Korpschef Alain Meerts bevestigt dat de zegels die donderdag werden aangebracht, verbroken werden. Ook het alarm is afgegaan. "Er is dus zeker iemand binnengeweest", aldus Meerts , die niet kan bevestigen of er iets gestolen is. Getuigen zouden drie mannen hebben zien weglopen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN