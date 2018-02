Inbouwapparaten gestolen 05 februari 2018

Inbrekers zijn binnen gedrongen in twee onafgewerkte koppelwoningen in de Koningin Astridlaan in Lauwe. Ze gingen aan de haal met inbouwapparaten uit de keukens. Wanneer de diefstal is gebeurd, is niet duidelijk. De woningen waren afgesloten. De politie stelde lichte braakschade vast aan de voordeuren. (VHS)