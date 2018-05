In Zwitserland ligt cannabis gewoon in de Lidl 04 mei 2018

In ons land is cannabis voor medicinaal en 'recreationeel' gebruik nog altijd illegaal, maar in Zwitserland liggen de producten gewoon in de supermarkt. Na Coop vorige zomer verkoopt ook Lidl er sinds kort cannabissigaretten - tenminste in lightversie. De cannabis wordt aangeboden in hoeveelheden van 1,5 gram (15 euro) en 3 gram (16,70 euro). De cannabis is een vervangmiddel voor tabak in rolsigaretten en bevat naast een kleine hoeveelheid THC vooral cannabidiol, de stof die zorgt voor een ontspannend en ontstekingsremmend effect. In Zwitserland mogen sinds 2011 cannabisproducten verkocht worden met een THC-gehalte van minder dan 1 procent - ruim boven de limiet van 0,2 procent in andere Europese landen. België blijft vooralsnog één van de achterblijvers. (FT)

