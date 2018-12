In zee met BDW 26 Jinnih Beels 26 december 2018

Het pleit voor politici als ze durven afwijken van de geijkte paden. Zoals Jinnih Beels (42), eerst kopvrouw van Samen en nu van de sossen. Zag u haar in deze krant? Hoe ze na een fel duel met Filip Dewinter (Vlaams Belang) voor de foto een paraplu boven zijn hoofd hield. Een iconisch beeld, nu al. Of hoe ze als enige lijsttrekker zonder twijfel diezelfde Dewinter voor een debat begroette met een kus. Kris Peeters, Wouter Van Besien en Philippe De Backer wisten niet wat ze zagen. En hoorde u haar, na de slechte uitslag voor sp.a? "Dit is niet wat we hadden gehoopt." Peeters, die ook een stevige pandoering kreeg, kreeg het nauwelijks gezegd. Moet het verbazen dat net zij met BDW in zee durft te gaan, nu het Zweedse trio te krap is om comfortabel te besturen? Neen, toch. Maar het dreigen zes woelige jaren te worden. Wie de platgetreden paden achter zich laat, loopt soms verloren. (IVDE)

