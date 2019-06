Exclusief voor abonnees In Westkapelle weten ze: er is hoop voor de Notre-Dame 19 juni 2019

Ruim zes jaar nadat een verwoestende brand een groot deel van de Sint-Niklaaskerk in de as legde, keken de inwoners van Westkapelle gisteren toe hoe hun kerk opnieuw een torenspits kreeg. Met een hoogte van 26 meter, een gewicht van 33 ton en ingebouwde verlichting vormt die een absolute blikvanger. Voor Westkapelle, een deelgemeente van Knokke, was het plaatsen van de constructie een - nogal letterlijk - hoogtepunt. "Eindelijk hebben we onze kerk terug", zegt buurtbewoner André (73). Maar helemaal afgerond zijn de werken nog niet. "Dagelijks zijn 20 tot 25 arbeiders volop in de weer met de heropbouw", zegt projectleider Jasper Glorieux. Op 6 december moet de kerk opnieuw z'n deuren openen. Dat er hoop is voor de kathedraal van Notre-Dame in Parijs, die dit voorjaar ook z'n torenspits verloor, is nu wel duidelijk. (MMB)

