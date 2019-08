Exclusief voor abonnees In tranen om gesneuvelde collega's 13 augustus 2019

In de kazerne van Heusden-Zolder is gisteren een minuut stilte gehouden voor Benni Smulders (37) en Chris Medo (42), de brandweermannen die zaterdagnacht stierven in Beringen. Hun collega's konden hun tranen niet bedwingen en zochten steun bij elkaar. Honderden inwoners waren toegestroomd en staken hen een hart onder de riem. Smulders en Medo worden zaterdag samen begraven. Hun afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in de brandweerkazerne. (IBO)

