Exclusief voor abonnees In totaal al zeker negen landgenoten gevlucht uit kampen 17 oktober 2019

Ook vóór het Turkse offensief in het noorden van Syrië zijn er daar al Belgische IS-vrouwen uit gevangenenkampen ontsnapt. Minstens vier en mogelijk vijf, zo leert een nota van het OCAD die aan Kamercommissieleden is bezorgd. Die vrouwen komen bovenop de drie die afgelopen weekend konden ontkomen en de twee mannen van wie de ontsnapping gisteren bekendgemaakt werd. Daardoor komt ons totaal aan spoorloze terroristen dus op minstens negen en mogelijk tien te staan. Samen hebben die ook twaalf tot veertien kinderen jonger dan twaalf terug het oorlogsgebied in gesleurd. Vier van de vrouwen en één man zijn al door Belgische rechtbanken voor terrorisme veroordeeld. (SSL/GVV)