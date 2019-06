Exclusief voor abonnees In 'Thuis' nog niet gehuwd, in het echt wel al Christophe Haddad 25 juni 2019

00u00 0

Zijn 'Thuis'-personage Bob moet normaal gezien vrijdag in het huwelijksbootje stappen met Christine, maar acteur Christophe Haddad (40) is afgelopen weekend al getrouwd. "Zo gelukkig dat Sanne en ik 'ja' tegen elkaar hebben gezegd. Het was een mooie plechtigheid in intieme kring, samen met vrienden en familie", laat Haddad weten via de VRT. De openbare omroep wenst hem ook alle geluk toe. "De 'Thuis'-collega's, voor en achter de schermen, zijn natuurlijk in de wolken en wensen Christophe en Sanne veel succes samen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis