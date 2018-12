In stijgende lijn SCHOTLAND 03 december 2018

Martínez lachte: "Dat worden weer pittige discussies met mijn vrouw." Dat zit zo: wederhelft Beth Thompson is een Schotse, maar ze verklaarde eerder al altijd de kant van haar man te kiezen. Het was niet anders op 7 september, toen België Schotland partij gaf tijdens een oefenduel. Het werd nooit een match: 0-4. "Maar nu wordt het anders", waarschuwde Martínez meteen. Zijn collega bij Schotland, Alex McLeish (ex-RC Genk), sloot zich daarbij aan: "We zijn sindsdien beter geworden, met als bewijs onze promotie naar de B-divisie van de Nations League." Leuk detail: Martínez' assistent Shaun Maloney is een Schot. "Een icoon", noemt McLeish hem. (PJC)

