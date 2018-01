In spoor van Drogba en co 00u00 0

Zelfs als hij de komende maanden nog amper scoort, sluit Mo Salah het seizoen zo goed als zeker af in de top tien van de topschutterslijst. Iets wat spelers met een Afrikaans paspoort in de Premier League zelden lukt. Salah kan de dertiende worden. Alleen Didier Drogba schopte het ooit twee keer tot topschutter, maar in negen seizoenen bij Chelsea haalde hij slechts drie keer de top tien in de eindstand van de beste schutters. Regelmaat was er niet altijd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN