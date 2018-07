In Spanje veroordeelde rapper vrijgelaten in ons land 06 juli 2018

De rechtbank in Gent heeft de Spaanse rapper Valtònyc voorwaardelijk vrijgelaten. De artiest was naar België gevlucht nadat hij in zijn vaderland tot 3,5 jaar cel veroordeeld was vanwege zijn omstreden teksten. Josep Miquel Arenas, zoals de man echt heet, zou terreur verheerlijken, de kroon provoceren en politici met de dood bedreigen. Hij deed in Spanje vergeefs een beroep op de kunstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Twee weken geleden postte Valtònyc op Twitter een foto van zichzelf en een familielid op de Korenlei. Spanje vaardigde daarop een Europees aanhoudingsbevel uit. De rapper gaf zichzelf gisteren aan, maar de onderzoeksrechter liet hem vrij onder voorwaarden. Op een persconferentie (foto) zei Valtònyc dat hij hoopt dat de Belgische justitie "zich rationeel opstelt".

