In slaap gevallen in het water na 163 kilometer zwemmen 21 augustus 2018

Na 163 kilometer zwemmen of 55 uur in het water, heeft de Nederlander Maarten van der Weijden (37) zijn Elfstedentocht noodgedwongen moeten stopzetten. De man - in 2008 olympisch kampioen op de 10 kilometer zwemmen in open water - wilde met zijn zwemtocht van liefst 200 kilometer geld inzamelen voor kankeronderzoek. Van der Weijden werd in 2001 zelf nog gediagnosticeerd met leukemie, maar genas volledig. De waaghals moest zijn tocht 37 kilometer voor de finish staken door een verstoorde zoutbalans. Hij kreeg medicijnen, maar kon die vanwege de misselijkheid niet binnenhouden. Bovendien was hij in het water in slaap gevallen, aldus het doktersteam dat hem al die tijd begeleidde.

