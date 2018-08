In shock, maar toch op de knieën voor collega 28 augustus 2018

00u00 0

Tientallen agenten herdachten hun gedode collega Amaury Delrez (38) op de plaats waar hij werd neergeschoten in Spa. De agent die de moord zag gebeuren en Amaury probeerde te reanimeren, is nog in shock. Toch kwam ook hij gisteren een bos bloemen neerleggen. "Het gaat niet goed met hem", zegt een collega van het politiekorps. "We zijn een klein korps. Iedereen kent elkaar. Dus dit komt nóg harder aan."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN