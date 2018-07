In Rostov kunnen ze er alvast gebruiken... 02 juli 2018

't Valt te hopen dat de Russen de Rode Duivels willen steunen tegen Japan. Er zullen vanavond immers amper Belgische fans aanwezig zijn in de Rostov Arena. In de Belgische vakken hebben hoogstens 300 landgenoten een ticket gekocht. De verwachting bij de KBVB, die wel geen officiële cijfers bezit, is dat dat aantal niet zal verdubbelen in de neutrale vakken. Ook de fanflights vanuit Zaventem zijn geen groot succes - gisteren waren er nog plaatsen vrij. Dat geldt ook voor de wedstrijd zelf: de FIFA biedt via zijn website nog kaartjes aan, wat betekent dat het hypermoderne stadion - dit jaar gebouwd en goed voor 45.000 zitjes - waarschijnlijk niet uitverkocht zal zijn. (PJC)