In rijtje met Duitsland, Spanje en Frankrijk? Op weg naar 30 op 30 18 november 2019

De vlotte driepunter van zaterdag in Sint-Petersburg brengt het rapport van de Rode Duivels op 27 op 27. Een perfect parcours reden de Duivels nog nooit op weg naar een EK of WK. In de aanloop naar de Wereldbeker in Rusland lieten de Belgen thuis tegen Griekenland twee punten liggen en strandde het schip bij een 28 op 30. Morgenavond krijgen ze tegen Cyprus de kans om wél voor de perfectie te gaan. België zou het zevende land zijn dat dat klaarspeelt, na Frankrijk, Tsjechië, Spanje, Nederland, Duitsland en Engeland. De Fransen, Spanjaarden en Duitsers slaagden er zelfs twee keer in. (SJH)