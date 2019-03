In 'peuyama' voor de klas 16 maart 2019

00u00 0

Zo hebben we Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) nog niet eerder gezien: in een witte onesie. Of 'peuyama', zo u wil. Samen met onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V), in identiek slaappak, bezocht hij de school in Voeren waar zijn kleindochter Noortje les volgt. De outfits waren natuurlijk geen toeval: gisteren was het Nationale Pyjamadag. In heel Vlaanderen trokken leerlingen én leraren in slaapkleding naar school om solidair te zijn met alle langdurig zieke kinderen en jongeren die niet naar de klas kunnen komen, maar les volgen via Bednet. Vorig jaar waren zij voor het eerst met meer dan 1.000. (LXB)

