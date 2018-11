In Ninove parkeren ze volgens de wet 21 november 2018

Een parkeerplaatsje spotten? In Outer, een deelgemeente van Ninove, duurt het maar een oogopslag. De stad plaatste er in enkele straten tíentallen borden achter elkaar. "Wettelijk verplicht. We kunnen niet anders", zegt mobiliteitsschepen Wouter Vande Winkel. "Het parkeren geldt telkens vanaf het bord tot het volgende kruispunt. Als de borden er niet staan, kan je niet optreden bij overtredingen. In de toekomst kunnen we het aantal borden wel verminderen met afstandsborden, waarbij er alleen een bord aan het begin van de parkeerzone moet worden geplaatst. Maar zelfs dan zullen er nog flink wat borden geplaatst moeten worden." De bewoners denken er het hunne van: "Dit is rampzalig. Het lijkt nergens op. In geen enkele andere gemeente zie je zoiets." (CVHN)

