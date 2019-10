Exclusief voor abonnees In nieuwe VTM-fictiereeks ligt Hitlers wijnkelder in de Ardennen 08 oktober 2019

VTM pakt volgend jaar uit met de spannende fictiereeks 'Een goed jaar'. De opnames zijn deze week van start gegaan en lopen nog tot februari. De cast belooft alvast veel goeds: Joke Devynck, Kürt Rogiers (foto), Frances Lefebure, Joris Van Severen en Jurgen Delnaet hebben al getekend voor een rol. De rest van de cast wordt later bekendgemaakt. In 'Een goed jaar' stoten twee mannen in de Ardennen per toeval op een kelder met wapens en wijn uit WOII. Ze hebben allebei dringend geld nodig en doen alsof ze de wijnkelder van Hitler hebben gevonden. Maar hun oplichtersverhaal loopt helemaal uit de hand. Regisseur Kadir Balci maakte eerder de films 'Turquaze' en 'Trouw met mij', net als de reeks 'Amigo's'. 'Een goed jaar' was in april van dit jaar overigens geselecteerd voor het tweede Cannes Drama Creative Forum, als één van 12 projecten uit 376 inzendingen uit 41 landen. (TDS)

