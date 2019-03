In Nederland weet je welke tweedehands iPhone betrouwbaar is 16 maart 2019

00u00 0

Wie in Nederland een tweedehands iPhone koopt, kan binnenkort dankzij een nieuw kwaliteitslabel zeker zijn dat het om een goed exemplaar gaat. Koepelorganisatie Techniek Nederland reikt het label 'Keurmerk Refurbished' uit aan verkopers die aan een hele lijst voorwaarden voldoen. Zo moet de accu van de smartphone gecontroleerd zijn en wordt onder andere de camera getest. Drie bedrijven hebben het label al gekregen. Nederland is het eerste land ter wereld dat 'refurbished' smartphones - toestellen die door de klant teruggestuurd zijn naar de fabrikant of verkoper - een kwaliteitsgarantie geeft.