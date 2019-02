In Nederland tot 350.000 euro voor clubs die op 'echt veld' spelen 27 februari 2019

Het was een staatszaak in Nederland: blijven of verdwijnen? Topclubs Ajax, Feyenoord en PSV hebben er eind vorig jaar zelfs een voorstel ingediend om synthetische voetbalvelden uit de Eredivisie te bannen. Geen evidentie, onder meer PEC Zwolle, Heracles, Excelsior, VVV, ADO Den Haag en FC Emmen spelen op kunstgras, met als gevolg dat een verbod niet haalbaar bleek. Wel installeerde men een bonusregeling voor clubs die op 'echte velden' spelen. Die krijgen maximaal 350.000 euro per jaar, geld dat uit een speciale pot komt van inkomsten van de clubs die Europees actief zijn, wat een stimulans moet zijn voor de kleine clubs om over te stappen. Maar of ze dat ook effectief zullen doen? De kosten qua onderhoud liggen veel lager - je hebt nu eenmaal geen greenkeepers nodig... (PJC)

