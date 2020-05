Exclusief voor abonnees In Nederland mag je volgende maand weer terrasje doen 07 mei 2020

Terwijl de horeca-uitbaters in ons land nog geen enkel perspectief op heropening hebben, kijken hun collega's over de grens reikhalzend uit naar 1 juni. Dan mogen de cafés hun terrasjes weer opstellen en de restaurants tot 30 personen binnenlaten (inclusief personeel). Die moeten dan wel gereserveerd hebben. Bioscopen, musea en culturele centra kunnen eveneens heropenen, voor hetzelfde maximumaantal personen. Een maand later wordt die grens opgetrokken tot 100 personen. De poorten van de middelbare scholen gaan weer open op 2 juni. Het beste nieuws was er voor de kappers, want die mogen al op 11 mei klanten ontvangen om quarantaine-coupes te kortwieken.