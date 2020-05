Exclusief voor abonnees In Nederland leveren álle voetballers in 08 mei 2020

De belangenbehartigers in het Nederlandse betaald voetbal hebben een akkoord bereikt over een collectieve salarisvermindering. Naar schatting bespaart de sector op die manier zo'n 35 miljoen euro op jaarbasis, bedoeld om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de clubs iets te verlichten. Navraag leert ons dat een gelijkaardig initiatief in België niet voor meteen lijkt. (NVK/PJC)