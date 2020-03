Exclusief voor abonnees In NBA betalen spelers uit eigen zak loon van medewerkers 21 maart 2020

Zoals alle sporten ligt ook de Amerikaanse basketbalcompetitie voor onbepaalde duur stil. Ook dat heeft grote gevolgen en niet enkel voor de basketters zelf. Het zaalpersoneel van de 30 NBA-teams zit plots zonder werk. Niet iedereen in de Verenigde Staten beschikt over een sociaal vangnet zoals bij ons, dus zitten vele mensen plots zonder inkomen. Dat heeft tot een golf van solidariteit geleid. Zion Williamson, de jonge sensatie van de New Orleans Pelicans, was de eerste om zijn goed hart te tonen. "Dit zijn de mensen die ervoor zorgen dat wij onze geliefde sport in perfecte omstandigheden kunnen uitvoeren. Als teken van mijn dankbaarheid en om de mensen die getroffen zijn door deze moeilijke periode te loodsen, wil ik het maandsalaris van al onze medewerkers op mij nemen." Een resem anderen volgden zijn voorbeeld. Giannis Antetokounmpo, de ster van de Milwaukee Bucks, trekt 100.000 dollar uit, net als Blake Griffin van de Detroit Pistons. Rudy Gobert, de eerste NBA-speler die positief testte op het coronavirus na er eerst wat meewarig over gedaan te hebben, legt 500.000 dollar op tafel, waarvan 200.000 voor het zaalpersoneel van de Utah Jazz. De rest gaat naar welzijnsvoorzieningen in Utah, Oklahoma en zijn geboorteland Frankrijk. (KDZ)

