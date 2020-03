Exclusief voor abonnees In mijn kot Welkom in het weekend • ONZE COLUMNISTE NADINE VAN DER LINDEN 07 maart 2020

Blijf in uw kot. Je moet niet eens corona hebben om het advies van minister Maggie De Block graag te horen. Je hebt trekvogels, en je hebt huismussen. Zelf ben ik bijvoorbeeld zo iemand die met plezier in haar kot zit, een zelfgekozen quarantaine. Vaak zijn er plannen weliswaar, voor een spannend avondje uit, you only live once! Om dan alsnog met een smoes onder mijn tv-dekentje te kruipen, ik heb er zelfs eentje met ingenaaide sokken. Eigenlijk is zoiets reden tot echtscheiding, maar mijn man verdraagt gelukkig veel.

