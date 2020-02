Exclusief voor abonnees In mei geen regering? Dan neigt De Wever naar nieuwe verkiezingen 04 februari 2020

N-VA-voorzitter Bart De Wever geeft aanslepende federale formatie nog tot mei. "Als er dan geen uitzicht is op een regering, zit je toch stilaan in een totaal onvermogen om iets klaar te krijgen en wordt de roep naar nieuwe verkiezingen onvermijdelijk." Die vervroegde stembusgang zou er dan voor de zomer moeten komen, ergens in juni.