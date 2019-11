Exclusief voor abonnees In matchen van paars-wit vallen de minste goals 26 november 2019

Toeschouwers in matchen van Anderlecht - of het nu thuis of op verplaatsing is - krijgen amper goals te zien. Met 19 gemaakte goals en 18 tegengoals vielen er in alle wedstrijden van Anderlecht samen 37 goals: het minste van alle eersteklassers. (BF/JSe)

