In Marbella kennen ze hem nu ook... Düsseldorf-Standard 1-3 00u00 0

Talk of the town in Marbella. Standard oefende - en won - tegen Fortuna Düsseldorf. Sá Pinto en T2 Rui Mota werden naar de tribune verwezen. Na vijf minuten kwamen de Duitsers op voorsprong, tot frustatie van de Standard-trainer, die misbaar maakte (zie foto's). "De speler maakte een fout op Luyindama en dat zei ik aan de scheidsrechter", aldus de Portugees na de match. "Daarna moest ik weg. 'Fini et ciao'. Het is gebeurd, ik kan er niets meer aan veranderen. Ik vind het alleen bizar."

