Exclusief voor abonnees In Knokke gaan scholen wel al dicht (en winkels misschien ook) 13 maart 2020

Terwijl de rest van het land zich beraadde over welke maatregelen genomen moesten worden, nam burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist de vlucht vooruit. De scholen blijven vanaf maandag zo goed als zeker dicht en alle activiteiten - zowel binnen als buiten, en ook voor jeugdbewegingen of sportclubs - worden verboden tot 30 april. Mogelijk moeten ook winkels en restaurants sluiten. Ook beachbars zullen deze paasvakantie niet op het strand te zien zijn. Tot nu toe telt Knokke-Heist officieel één besmette patiënt. "We nemen maatregelen die bekwame politici zouden moeten nemen", aldus Lippens. "Wij gaan verder, omdat dit een echte wereldcrisis is."

