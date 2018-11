IN KAART. De politie ziet u, in Vlaanderen toch: 26 keer meer slimme camera's dan in Wallonië 875 ANPR-camera's in Vlaanderen, 33 in Wallonië en 15 in Brussel Philippe Ghysens

23 november 2018

05u00 1 De Krant Alleen Vlaamse gemeenten maken werk van de strijd tegen criminaliteit en voor verkeersveiligheid met hulp van ANPR-camera's. Aan deze kant van de taalgrens hangen 875 slimme camera's. In Wallonië zijn het er 33, ofwel 26 keer minder.

Het cameraschild dat ons land beter moet beschermen tegen criminelen, neemt stilaan zijn definitieve vorm aan, zowel op federaal als lokaal niveau. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil tegen eind volgend jaar duizend ANPR-camera's op onder meer snelwegen, aan grensovergangen en aan toegangswegen tot steden.

“In Vlaanderen nemen politiezones hun verantwoordelijkheid, in Wallonië laten ze betijen”

De federale politie gebruikt momenteel 300 vaste en 20 mobiele ANPR-camera's (zie kaarten of tabel onderaan). Ook de lokale politie koopt steeds meer toestellen. In alle politiezones samen zijn er 923 ANPR-camera's actief, in 2015 waren dat er nog maar 502. Maar de invoering van het lokale cameraschild verloopt met twee snelheden. Terwijl Vlaanderen 875 ANPR-camera's telt, staan er in Wallonië maar 33 en in Brussel maar 15.



Dat komt neer op 1 camera per 108.000 inwoners in Wallonië, 1 op de 77.000 in Brussel en 1 op de 7.300 in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Koenraad Degroote (N-VA) opvroeg bij minister Jambon. "Blijkbaar voeren beide landsdelen een ander veiligheidsbeleid voor het verkeer", zegt Degroote. “In Vlaanderen nemen politiezones hun verantwoordelijkheid, in Wallonië laten ze betijen. Dat kan niet. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel."

10.000 euro per stuk

Ook in Vlaanderen zijn er grote verschillen tussen de zones. Brugge, Brakel en Blankenberge, bijvoorbeeld, hebben volgens de cijfers van Jambon geen ANPR-camera's, terwijl een relatief kleine zone als Haacht er 15 heeft. Van alle politiezones is Mechelen-Willebroek met 146 ANPR-camera's de koploper, op verre afstand gevolgd door Turnhout met 73 camera's en Balen-Dessel-Mol met 58 stuks.

Het stadsbestuur van Mechelen is tevreden met de investering - één ANPR kost zo'n 10.000 euro. Vorig jaar konden 762 gerechtelijke onderzoeken vooruitgeholpen worden dankzij beelden van de camera's. "We konden deze resultaten onmogelijk halen met de klassieke opsporingsmethoden", aldus burgemeester Bart Somers (Open Vld). "De ophelderingsgraad van feiten ligt een stuk hoger dan vroeger. Ook preventief spelen ze een belangrijke rol."

Eigen keuze

Kunnen de verschillen tussen de landsdelen en de zones bijgesteld worden? "Moeilijk. De minister kan de politiezones niet dwingen om ANPR-camera's te plaatsen", zegt Degroote nog. "Dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Hij kan enkel sensibiliseren en hopen dat ze zijn raad opvolgen."

Bij de flitspalen van de lokale politie is de verhouding iets meer gebalanceerd. In Wallonië staan er 243, in Brussel 73 en in Vlaanderen 641. Dit komt neer op 1 per 15.000 inwoners in Wallonië en Brussel, en 1 op de 10.000 in Vlaanderen. Hier is Leuven de kampioen met 68 flitscamera's, gevolgd door Antwerpen (36) en Oostende (23).