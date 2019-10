Exclusief voor abonnees In Italië gaat het anders... 15 oktober 2019

00u00 0

De Italiaanse zakenman Carlo De Benedetti, in ons land bekend van zijn raid in 1988 op de Generale Maatschappij, heeft er wat voor over om zijn kinderen... buiten te werken. "Mijn zonen hebben noch de vaardigheden, noch de passie om een mediagroep te leiden", verklaarde hij dit weekend. De man, 84 jaar intussen, doet een vijandig bod op de Italiaanse mediaholding Gedi, die onder meer de kranten 'La Repubblica' en 'La Stampa' in portefeuille heeft.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen