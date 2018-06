In het zog van Italië en Brazilië? 16 juni 2018

Vier sterren heeft de Mannschaft al, van hun WK-titels in 1954, 1974, 1990 en 2014. Maar nooit kon Duitsland een WK-titel verlengen. Meer zelfs: hun eerstvolgende WK na een titel in het verleden voorspelt niet veel goeds: exit in de halve finale in 1958, out in de tweede ronde in 1978 en auf Wiedersehen in de kwartfinale in 1994. Nu moet het anders: als Duitsland zichzelf opvolgt, treedt het in de voetsporen van Italië (1934 & 1938) en Brazilië (1958 & 1962). (BF)

