Exclusief voor abonnees In het ziekenhuis geslagen voor sigaretje op de stoep 10 augustus 2019

00u00 0

Een 38-jarige man uit Leuven werd donderdag rond middernacht met een bloedende hoofdwonde overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. Toen hij in de Naamsestraat een sigaret stond te roken, werd hij aangesproken door een bewoner die dat wellicht storend vond. De 37-jarige man was zeer geagiteerd, schijnbaar onder invloed en haalde op een gegeven ogenblik een pistool boven waarmee hij twee keer op het hoofd van de rokende man sloeg. Een getuige belde de hulpdiensten. In het ziekenhuis bleek de toegebrachte hoofdwonde mee te vallen. De dader werd meegenomen naar het commissariaat en zijn alarmpistool werd in beslag genomen. De politie stelde een pv op voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen en eentje voor verboden wapenbezit. (ADPW)

