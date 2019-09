Exclusief voor abonnees In het spoor van Kim Clijsters: naar dubbelfinale 07 september 2019

Zestien jaar na Kim Clijsters staat er opnieuw een Belgische speelster in de finale van het dubbelspel op een grandslamtoernooi. Elise Mertens (WTA dubbel 7) en de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA dubbel 15), geplaatst als vierde reekshoofd, geraakten zonder setverlies in de halve finale. Tegen het Amerikaanse duo Caroline Dolehide (WTA dubbel 114) en Vania King (WTA dubbel 198) verloren Mertens en Sabalenka gisteravond de openingsset, maar knokten zich na 2 uur en 19 minuten naar de zege. Mertens wordt zo na Josane Sigart en Kim Clijsters de derde Belgische speelster die in het dubbelspel de eindstrijd van een grandslamtoernooi haalt. In de finale neemt ze het op tegen de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA dubbel 26) en de Australische Ashleigh Barty (WTA dubbel 9), die als achtste reekshoofd aan de US Open begonnen. De voortekenen zijn gunstig voor Mertens en Sabalenka. Dit jaar won het duo in de halve finale van Miami met 7-6, 7-5 van Azarenka en Barty om vervolgens ook de titel te grijpen. (WWT)

