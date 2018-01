In het paradijs 00u00 0

De ene komt ogen tekort in Raja Ampat, een eilandengroep in Indonesië, terwijl de andere zich op het idyllische strand van Jumeirah Vittaveli, nabij Sri Lanka, klaarstoomt voor het vervolg van de Serie A. Formule 1-piloot Stoffel Vandoorne en Rode Duivel Dries Mertens weten er de fabelachtige plekjes in de wereld wel uit te kiezen. Samen met zijn vrienden/ collega's hield Vandoorne zelfs een geslaagd feestje in ware Papoeastijl.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN