In het oog van de orkaan 04 september 2019

00u00 0

Een astronaut van het internationaal ruimtestation ISS heeft op Twitter een foto gedeeld van het windstille gebied in het centrum van de orkaan Dorian. "Je kan zijn kracht voelen als je in het oog van de storm staart. Blijf veilig", postte astronaut Nick Hague bij het opvallende beeld. Dorian, die langzaam verschuift richting de zuidoostkust van de Verenigde Staten, is inmiddels door het Amerikaanse orkaancentrum (NHC) afgezwakt tot een storm van categorie 2. Experten wijzen er echter op dat Dorian nog steeds uiterst gevaarlijk is. Hij wordt immers steeds groter en beweegt zich zeer langzaam - met 4 km/uur - richting het Amerikaanse vasteland. De storm komt nu gevaarlijk dicht bij de oostkust van Florida. Naar verwachting zal hij daar aan land gaan en later ook de staten Georgia, South Carolina en North Carolina bereiken. De zuidelijke kuststaten staan orkaanwinden, veel regenval en overstromingen te wachten. Duizenden mensen zijn geëvacueerd naar gebieden landinwaarts. Op zijn hoogtepunt raasde Dorian over de Bahama's met bijna 300 km/uur. Er vielen vijf doden, en volgens het Rode Kruis zijn zeker 13.000 huizen beschadigd. In sommige delen van de Bahama's staat het water 1,80 meter hoog.

