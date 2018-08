In het hoofd van Jan Ullrich is het chaos. Hij schiet met een pistool op zijn tv wanneer hij een serie bekijkt. Hij koopt twee, drie nieuwe toestellen per week Na aanval op prostituee hoe 'DER JAN' enkel nog bergaf gaat Sven Spoormakers

14 augustus 2018

00u00 0 De Krant Drank en drugs hebben Jan Ullrich (44), de Tourwinnaar van 1997, aan de rand van de afgrond gebracht. Zijn vrouw heeft 'm verlaten, zijn goeie vrienden heeft hij weggeduwd. Vorige week probeerde hij nog een prostituee te wurgen. Nu rest er nog één kans: afkicken. "Jan wou gewoon niet luisteren naar goede raad. Als vriend voel je je dan zo machteloos."

Op 27 juli 1998 vertrok Jan Ullrich in de gele trui in de 15de etappe van de Tour de France. Maar op weg naar skistation Les Deux Alpes stortte hij in - verkleumd door de kou, vermorzeld door de aanval van Marco Pantani, verslagen door zijn eigen onbezonnenheid in de voorbereiding. Die winter had hij feestgevierd, na zijn Tourzege het jaar voordien. Hij had zich moeten forceren om toch in vorm aan de start te komen, met alle gevolgen van dien op de genadeloze Galibier. Ullrich verloor 9 minuten op de Italiaan. Hij zou nooit meer de Tour winnen. Zijn sportieve carrière werd er één van steeds minder hoop op beterschap, met af en toe nog een lichtpunt - de Olympische titel van 2000 en de gewéldige Tour van 2003 die hij bíjna won van de onoverwinnelijke Lance Armstrong - maar vooral met verhalen over drugs en doping. Want bij Ullrich liepen die twee altijd door elkaar - een pil voor een feest, een spuit voor de koers: wat was het verschil?

Rijzige krachtpatser

Nu - op een paar dagen na precies twintig jaar na die dramatische etappe - is Ullrich nog een schim van de rijzige krachtpatser die hij was. Zijn gezicht is opgezwollen, met rode vlekken rond en op zijn neus, die getuigen van jarenlang drankmisbruik. Zijn buik hangt over zijn jeansshort, terwijl hij wankelend uitvliegt tegen de fotograaf die op de straat voor zijn huis in Mallorca staat. Hij is een kettingroker, met soms wel drie sigaretten tegelijkertijd in zijn mond. Hij drukt meer dan eens die brandende sigaretten uit op z'n armen.

Zijn vrouw Sara heeft 'm verlaten in maart en sindsdien heeft hij zijn zonen Max (10), Benno (7) en Toni (5) niet meer gezien. Hun huis aan het Bodenmeer in Zwitserland staat te koop voor zo'n 3 miljoen euro. Die scheiding heeft, zeggen vrienden en kennissen van de eerste en enige Duitse Tourwinnaar, de al wankele mentale gezondheid van Jan Ullrich helemaal naar de filistijnen geholpen. In zijn hoofd is het één chaos - werkelijkheid en fantasie strijden er om de eerste plaats. Hij schiet met een luchtdrukpistool op zijn televisie, wanneer hij een spannende serie bekijkt. Hij gelooft dat hij ín het verhaal zit, en wil de slechterik zelf uitschakelen. Volgens zijn vriend Stefan Blöcher, een voormalig hockeyprof, koopt Ullrich twee, drie nieuwe televisietoestellen per week. Hij rijdt dronken, of onder invloed van andere substanties, veel te hard met de auto en veroorzaakt ongevallen - vorig jaar nog kreeg hij een voorwaardelijke celstraf, omdat hij met 130 km/u en 1,8 promille in het bloed tegen twee auto's knalde. Hij vecht - een week geleden was dat- met zijn Duitse buurman in Palma de Mallorca, de acteur Til Schweiger, met een nacht cel en een contactverbod tot gevolg.

Van slecht naar heel slecht

