In helft van wildpatés zit minder dan 18% wild 26 december 2018

In de helft van de wildpatés zit minder dan 18% wild. Dat blijkt uit een analyse van 42 voorverpakte patés uit supermarkten door Test Aankoop. Officieel moet dat minimaal 20% zijn. Een goede paté is samengesteld uit een derde lever, een derde vet en een derde vlees. In tegenstelling tot wat velen denken, is bij wildpaté enkel het vlees van wild afkomstig. De hazenpaté van Colruyt is met een percentage van 28% de 'wildste' paté. Aan de andere kant van het spectrum zit de hazenpaté van Aubel, met net geen 10% haas.