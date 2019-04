Exclusief voor abonnees In hele land veel fijnstof in de lucht 09 april 2019

In alle drie de gewesten van ons land werden gisteren hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. De gemiddelde PM10-concentratie - fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer - lag in Vlaanderen en Brussel hoger dan 50 µg/m³. Dat is de drempel die gehanteerd wordt om de bevolking te informeren. De meteorologische omstandigheden blijven ook vandaag gunstig voor de vorming van secundair fijnstof. Kwetsbare groepen zoals jonge kinderen, ouderen of mensen met hart- en vaatziekten doen daarom best geen ongewone lichamelijke inspanningen.