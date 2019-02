In heel 2018 gingen twee grote bedrijven failliet, in januari 2019 al drie 02 februari 2019

Afgelopen maand zijn in ons land 911 bedrijven over de kop gegaan, ruim 8,3% minder dan een jaar geleden, zo tonen cijfers van het handelsinformatiebureau Graydon aan. Maar de impact van de faillissementen op het aantal jobs is tegelijk groter dan een jaar geleden. Nu dreigen 1.858 mensen hun baan te verliezen, of 16,4% meer - het grootste aantal voor de maand januari in vijf jaar. Dat is vooral te wijten aan het aantal faillissementen van bedrijven met meer dan 100 werknemers. In de eerste maand van dit jaar gingen drie van dergelijke grote firma's failliet: Helio in Charleroi (207 banen), New Look Belgium in Brussel (153) en Frima in Oostende (114). In heel 2018 legden amper twee grote bedrijven de boeken neer.

